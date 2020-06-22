Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 22.06.2020: 1980er Ford Escort 2
44 Min.Folge vom 22.06.2020
Chris träumt von einem Ford Escort 2, denn der Kfz-Freak verbindet mit dem Modell viele Kindheitserinnerungen. Von 1975 bis 1980 wurden in Großbritannien fast eine Million Exemplare gebaut - und mit dem RS 1800 brachte der Hersteller zudem eine Rallye-Version auf den Markt, die vier nationale Meisterschaften gewann. Für einen gut erhaltenen Escort 2 muss man rund 14 000 Pfund auf den Tisch blättern. Deshalb hofft Chris, dass sich Mike Brewer Schritt für Schritt hochhandeln kann. Er übergibt dem Autoexperten seinen scheckheftgepflegten Ford Focus ST 170.
