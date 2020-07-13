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Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal

VW Golf 6 GTI

DMAXFolge vom 13.07.2020
VW Golf 6 GTI

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Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal

Folge vom 13.07.2020: VW Golf 6 GTI

44 Min.Folge vom 13.07.2020

Ex-Formel-1-Mechaniker „Elvis“ poliert die Leisten eines 13 Jahre alten Fiestas auf Hochglanz. Denn das Vehikel soll auf dem Gebrauchtwagenmarkt rund 500 Pfund in die Kasse spülen. Lehrassistentin Jess hat zudem einen Tausender angespart. Diese Summe muss Mike Brewer verfünffachen, um der jungen Dame einen Golf GTI vor die Tür zu stellen. Der Autokenner investiert den Ausgangsbetrag in einen Pinto-Motor, denn die kompakten Vierzylinder sind bei Fans von Motorsport-Klassikern sehr beliebt. Und welchen Gebrauchtwagen-Coup plant Mike im nächsten Schritt?

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