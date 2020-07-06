Die Gebrauchtwagen-Profis: Der Traumauto-Deal
Folge vom 06.07.2020: 1998er TVR Cerbera
44 Min.Folge vom 06.07.2020Ab 6
In den 1940er Jahren gründete der 23 Jahre alte Ingenieur Trevor Wilkinson die Firma TVR. In seiner Werkstatt stellte er Sportwagen in Handarbeit her. Im Laufe der Jahre erwarben sich die heckgetriebenen Muscle Cars aus Blackpool einen guten Ruf. Denn der Cerbera mit Viereinhalb-Liter-V8-Motor, der in den Neunzigern produziert wurde, machte auch neben einem Porsche oder einem Ferrari eine gute Figur. Familienvater Adam würde in dem Flitzer nur allzu gern aufs Gaspedal treten. Kann Kfz-Profi Mike Brewer in London den Traum vom Traumauto erfüllen?
