Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 16.02.2015: Die Besten der Besten
44 Min.Folge vom 16.02.2015Ab 6
Vom Audi TT über den Lancia Delta Integrale bis zum Willys MB Jeep: Der Gebrauchtwagenmarkt hat einiges zu bieten. Mitunter findet man dort Schmuckstücke zum Schnäppchenpreis. Doch nicht jede Investition lohnt sich. Mike Brewer und sein Partner Edd China wissen genau, worauf sie beim Kauf achten müssen. Die Kfz-Freaks kennen die Tücken der verschiedenen Modelle und auch ihren Wert. In dieser Folge blicken die Briten noch einmal zurück auf ihre coolsten Einkäufe.
