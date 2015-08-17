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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

AMC Pacer

DMAXFolge vom 17.08.2015
AMC Pacer

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 17.08.2015: AMC Pacer

44 Min.Folge vom 17.08.2015

Der AMC Pacer ist ein Auto für Individualisten. Seine eigenwilligen Abmessungen sorgen auf der Straße für Aufmerksamkeit, denn der Wagen ist kürzer als ein Corsa und breiter als eine Mercedes S-Klasse. Wegen seiner riesigen Fenster bezeichnen ihn Kritiker auch gerne als „Rollendes Aquarium“. Der Kompaktwagen war zwar nie ein Verkaufschlager, doch das Fahrzeug hat aufgrund seines futuristischen Designs Kultpotenzial. Mike Brewer und Edd China suchen in Kalifornien einen Abnehmer für ihr Modell, Baujahr 1975.

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