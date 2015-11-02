Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 02.11.2015: Datsun 240Z
44 Min.Folge vom 02.11.2015
Ende der Sechzigerjahre brachte Datsun, als Antwort auf den britischen MGB, den 240Z auf den Markt. Der Wagen war zuverlässig, sah extrem gut aus und kam zudem mit reichlich Leistung daher. Sein Sechszylinder-Motor hatte 150 PS, die ihn in unter neun Sekunden von null auf hundert trieben. Damit übertraf er den MGB um Längen. Kfz-Profi Mike Brewer sucht in Kalifornien nach einem preisgünstigen 240Z mit Schaltgetriebe. Das Problem dabei: Dieses Modell ist auf dem US-Gebrauchtwagenmarkt wesentlich begehrter als die Automatik-Variante und deshalb nur selten unter 9000 Euro zu haben.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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