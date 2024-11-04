2CV Fourgonnette - FrankreichJetzt kostenlos streamen
Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Folge vom 04.11.2024: 2CV Fourgonnette - Frankreich
44 Min.Folge vom 04.11.2024
In Südfrankreich absolvieren die Gebrauchtwagen-Profis die langsamste Probefahrt aller Zeiten. Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley testen in der Nähe von Montpellier einen Citroën 2CV Fourgonnette auf Herz und Nieren. Das Vehikel hat nur 18 Pferdestärken. Das war auch schon 1962 knapp bemessen. Aber die „Kastenente“ sollte keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Sie war stattdessen robust und einfach zu reparieren. Außerdem hat der Wagen sehr viel Charakter. Deshalb können die britischen Kraftfahrzeugexperten an der Mittelmeerküste nicht widerstehen.
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Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.