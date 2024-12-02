Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Folge vom 02.12.2024: Holden Sandman - Australien
45 Min.Folge vom 02.12.2024
Der Holden Sandman wurde nur sechs Jahre lang verkauft. Aber das reichte aus, um aus dem Lieferwagen ein Kultauto zu machen, das auch heute noch viele Menschen fasziniert. Das schlägt sich auch im Preis nieder. Für das Fahrzeug werden zwischen 120 000 und 150 000 australische Dollar aufgerufen. Deshalb wählen Mike Brewer und Marc „Elvis“ Priestley in Down Under einen anderen Weg. Der Holden WB sieht fast genauso aus wie das kostspielige Objekt der Begierde. Das Modell hat die gleiche Karosserie, Größe und Ausstattung. Daraus will das Duo Profit schlagen.
