Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

McLaren P1 - USA

DMAXFolge vom 09.12.2024
McLaren P1 - USA

McLaren P1 - USAJetzt kostenlos streamen

Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs

Folge vom 09.12.2024: McLaren P1 - USA

44 Min.Folge vom 09.12.2024

In dieser Folge greifen die Gebrauchtwagen-Profis in den USA einem erfolgreichen Youtuber unter die Arme. Freddy „Tavarish“ Hernandez bringt marode Fahrzeuge auf Vordermann und hat in den sozialen Medien eine große Fangemeinde. Aber ein McLaren P1 verzeiht keine Fehler. Und Marc „Elvis“ Priestley hat als ehemaliger Formel-1-Mechaniker eine besondere Beziehung zu dem britischen Sportwagen-Hersteller. Das klingt nach einer Win-win-Situation. Die Kfz-Freaks wollen das Supercar im Bundesstaat Florida reparieren und gemeinsam auf das nächste Level heben.

Alle verfügbaren Folgen