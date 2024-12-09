Die Gebrauchtwagen-Profis: Weltweit unterwegs
Folge vom 09.12.2024: McLaren P1 - USA
44 Min.Folge vom 09.12.2024
In dieser Folge greifen die Gebrauchtwagen-Profis in den USA einem erfolgreichen Youtuber unter die Arme. Freddy „Tavarish“ Hernandez bringt marode Fahrzeuge auf Vordermann und hat in den sozialen Medien eine große Fangemeinde. Aber ein McLaren P1 verzeiht keine Fehler. Und Marc „Elvis“ Priestley hat als ehemaliger Formel-1-Mechaniker eine besondere Beziehung zu dem britischen Sportwagen-Hersteller. Das klingt nach einer Win-win-Situation. Die Kfz-Freaks wollen das Supercar im Bundesstaat Florida reparieren und gemeinsam auf das nächste Level heben.
