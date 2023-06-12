Zum Auftakt: Frank Rosin brüllt Verona Pooth an!Jetzt kostenlos streamen
Die Gegenteilshow
Folge 1: Zum Auftakt: Frank Rosin brüllt Verona Pooth an!
118 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 12
Zum Staffelauftakt brüllt Frank Rosin Verona Pooth an - nur für das Spiel "Laute Post" versteht sich. Wigald Boning und Simon Pearce stehen als lebendige Kegel für Panagiota Petridou stramm, die versucht, sie mit einer überdimensionalen Kugel umzuwerfen. Und Joey Heindle beantwortet in "Ja ist Nein" Fragen falsch - und macht damit alles richtig! Wer behält am Ende die Nase vorn und darf sich über 30.000 Euro für einen wohltätigen Zweck freuen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gegenteilshow
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi