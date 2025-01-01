Die Gegenteilshow
Folge 4: Episode 4
117 Min.Ab 12
Die Welt wird wieder um 180 Grad gedreht. In einem bunten Mix aus Quiz- und Actionspielen treten pro Folge zwei Promi-Teams gegeneinander an. Sie messen sich zum Beispiel in "Schwerathletik", spielen "Laute Post" und beantworten auch in dieser Staffel in "Ja ist Nein" Fragen absichtlich falsch. Dieses Mal neu: Jedes Team hat einen Kapitän oder eine Kapitänin und besteht somit aus drei Prominenten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi