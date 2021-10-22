Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gegenteilshow

Die Promis spielen "Schwerathletik" und "Laute Post"

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 22.10.2021
Folge 2: Die Promis spielen "Schwerathletik" und "Laute Post"

117 Min.Folge vom 22.10.2021Ab 12

Die Welt wird wieder um 180 Grad gedreht. In einem bunten Mix aus Quiz- und Actionspielen treten pro Folge zwei Promi-Teams gegeneinander an. Sie messen sich zum Beispiel in "Schwerathletik", spielen "Laute Post" und beantworten auch in dieser Staffel in "Ja ist Nein" Fragen absichtlich falsch. Dieses Mal neu: Jedes Team hat einen Kapitän oder eine Kapitänin und besteht somit aus drei Prominenten.

