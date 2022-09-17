Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die geheime Welt ...

Die geheime Welt ... unserer Zoos

Kabel EinsFolge vom 17.09.2022
Die geheime Welt ... unserer Zoos

Die geheime Welt ... unserer ZoosJetzt kostenlos streamen

Die geheime Welt ...

Folge vom 17.09.2022: Die geheime Welt ... unserer Zoos

137 Min.Folge vom 17.09.2022Ab 12

Hautnah und mittendrin zwischen Tigern, Affen und Elefanten - nahezu jeder war schon einmal dort, doch was die meisten nicht wissen: Deutschlands Zoos stecken voller Geheimnisse. Was macht die Verpaarung zweier Tiger zu einem lebensgefährlichen Liebesspiel? Wo kommen die Tonnen an Futter her? Wie funktioniert ein VIP-Shuttle für Wildtiere und warum ist Elefantenurin eine interessante Informationsquelle?

Alle verfügbaren Folgen