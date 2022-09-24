Die geheime Welt ... der XXL-All-inclusive-HotelsJetzt kostenlos streamen
Die geheime Welt ...
Folge vom 24.09.2022: Die geheime Welt ... der XXL-All-inclusive-Hotels
Folge vom 24.09.2022
An der türkischen Riviera gibt es einen Fünf-Sterne-Palast, der voller Geheimnisse steckt: Das "Rixos Premium Belek" bietet Zimmer, Suiten und Villen mit Platz für 2.000 Personen, 700 Meter Sandstrand, eine eigene Shoppingmeile sowie Vergnügungspark und vieles mehr. Wie schaffen es die Mitarbeiter:innen, dass dieser Mikrokosmos im XXL-Format Tag für Tag reibungslos funktioniert?
