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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Im Tal der Könige

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 19.07.2026
Im Tal der Könige

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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Folge 1: Im Tal der Könige

48 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Nachdem das Grab des altägyptischen Königs Tutanchamun entdeckt wurde, begann ein Wettkampf unter Archäologen aus der ganzen Welt: Wer findet die nächste Grabkammer im Tal der Könige?

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