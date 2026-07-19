Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Folge 1: Im Tal der Könige
48 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Nachdem das Grab des altägyptischen Königs Tutanchamun entdeckt wurde, begann ein Wettkampf unter Archäologen aus der ganzen Welt: Wer findet die nächste Grabkammer im Tal der Könige?
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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
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Genre:Geschichte, Dokumentation
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Blue Ant International Limited