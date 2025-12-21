Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Knochenkriege im Wilden Westen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 21.12.2025
Folge 3: Die Knochenkriege im Wilden Westen

48 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Vor beinahe 200 Jahren war der "Wilde Westen" Schauplatz bitterer Rivalitäten. Es ging um die Suche nach gigantischen Knochen einer noch kaum erforschten Spezies: den Dinos. Von Wyoming über Utah bis zu den Ausläufern der Rocky Mountains: Wer zuerst das begehrte Material im Boden fand, konnte sich über eine üppige Belohnung freuen.

Kabel Eins Doku
