Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Pompeji

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 19.07.2026
Pompeji

PompejiJetzt kostenlos streamen

Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Folge 2: Pompeji

49 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Im Schatten des mächtigen Vulkans Vesuv liegt Pompeji. Die Stadt und ihre Bewohner wurden von Lava-Wellen überrascht und für immer in Asche und Bimsstein konserviert. Dan Snow erkundet die letzten Geheimnisse dieser einzigartigen Stätte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Kabel Eins Doku
Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Die größten Entdeckungen mit Dan Snow

Alle 2 Staffeln und Folgen