Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Folge 2: Pompeji
49 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Im Schatten des mächtigen Vulkans Vesuv liegt Pompeji. Die Stadt und ihre Bewohner wurden von Lava-Wellen überrascht und für immer in Asche und Bimsstein konserviert. Dan Snow erkundet die letzten Geheimnisse dieser einzigartigen Stätte.
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Die größten Entdeckungen mit Dan Snow
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Dokumentation
Produktion:CA, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Blue Ant International Limited