Die größten Geheimnisse der Welt

Von der Route 66 an den Fuß des Vesuvs

Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 01.02.2026
88 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

An der legendären Route 66 gibt es einen Ort mit ganz besonderen Hinterlassenschaften. Und am Fuße des Vesuvs gilt es, ein spektakuläres kulinarisches Geheimnis aus der Antike zu lüften.

Kabel Eins
