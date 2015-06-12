Oliver Pocher muss büßenJetzt kostenlos streamen
Die große Revanche
Folge 1: Oliver Pocher muss büßen
89 Min.Folge vom 12.06.2015Ab 6
Elefantengedächtnis oder Gedächtnislücke? Sühne oder vergeben und vergessen? In "Die große Revanche" bleibt für Jochen Schropp und sein Team - bestehend aus Christine Henning, Max Giermann und Simon Gosejohann - nichts unvergessen. Einmal wen geärgert oder einen Spaß auf Kosten anderer gemacht? Egal ob Promi oder ahnungsloser Passant, jetzt gibt es die Revanche - und zwar mit versteckter Kamera!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die große Revanche
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6