Die große Revanche
Folge 3: Alle gegen Giovanni!
87 Min.Folge vom 09.10.2015Ab 6
Die "Opfer" der heutigen Sendung sind Ingo Appelt, der sich im feststeckenden Aufzug vor Wrestlern und einem Sumo-Ringer für seinen frechen Bühnenhumor rechtfertigen muss. Giovanni Zarrella, der beim Benefiz-Fußball nicht nur die gegnerische Mannschaft gegen sich hat und Walter Freiwald, der Moderator, der alles verkaufen kann. Wirklich alles?
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Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
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