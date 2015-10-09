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Die große Revanche

Alle gegen Giovanni!

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 09.10.2015
Alle gegen Giovanni!

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Die große Revanche

Folge 3: Alle gegen Giovanni!

87 Min.Folge vom 09.10.2015Ab 6

Die "Opfer" der heutigen Sendung sind Ingo Appelt, der sich im feststeckenden Aufzug vor Wrestlern und einem Sumo-Ringer für seinen frechen Bühnenhumor rechtfertigen muss. Giovanni Zarrella, der beim Benefiz-Fußball nicht nur die gegnerische Mannschaft gegen sich hat und Walter Freiwald, der Moderator, der alles verkaufen kann. Wirklich alles?

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