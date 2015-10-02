Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die große Revanche

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 02.10.2015
Folge 2: Die Pranker sind zurück!

83 Min.Folge vom 02.10.2015Ab 6

In der SAT.1-Show "Die große Revanche" tappen Stars und ahnungslose Passanten in die Falle mit der versteckten Kamera. Wayne Carpendale, Max Giermann und Ruth Moschner erleben ihr blaues Wunder. Moderator Jochen Schropp: "In 'Die große Revanche' bekommen alle ihr Fett weg, die es gerne selbst mal ein bisschen zu weit treiben - egal, ob prominent oder nicht! Wir verpassen ihnen den Denkzettel, den sie verdienen."

