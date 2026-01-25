Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kalteneggers - Eine Familie wie ein Goldrausch

Von der Shopping-Tour zum Fotoshooting

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 25.01.2026
Von der Shopping-Tour zum Fotoshooting

Von der Shopping-Tour zum FotoshootingJetzt kostenlos streamen

Die Kalteneggers - Eine Familie wie ein Goldrausch

Folge 1: Von der Shopping-Tour zum Fotoshooting

49 Min.Folge vom 25.01.2026Ab 6

Das schillernde Unternehmerpaar Katharina und Helmut lädt in ihre glamouröse Welt ein und zeigt, wie Luxus auf Wienerisch geht. Ob beim Goldhandel, auf ihrer Yacht in Monaco oder beim Schnitzelbacken in der Villa: Hier prallen Glitzer und Familienalltag aufeinander. So steht Sohn Samuel kurz vor seinem 18. Geburtstag und Mama Katharina plant eine Feier, die selbst Hollywood erblassen lässt.

Die Kalteneggers - Eine Familie wie ein Goldrausch
PULS 4
Die Kalteneggers - Eine Familie wie ein Goldrausch

Die Kalteneggers - Eine Familie wie ein Goldrausch

