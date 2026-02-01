Die Kalteneggers - Eine Familie wie ein Goldrausch
Folge 4: Die Geburtstagsfeier
49 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 6
Das schillernde Unternehmerpaar Katharina und Helmut lädt in ihre glamouröse Welt ein und zeigt, wie Luxus auf Wienerisch geht. Ob beim Goldhandel, auf ihrer Yacht in Monaco oder beim Schnitzelbacken in der Villa: Hier prallen Glitzer und Familienalltag aufeinander. So steht Sohn Samuel kurz vor seinem 18. Geburtstag und Mama Katharina plant eine Feier, die selbst Hollywood erblassen lässt.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4