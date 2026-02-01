Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kalteneggers - Eine Familie wie ein Goldrausch

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 01.02.2026
Folge 3: Ein Ehering als Köder

48 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 6

Das schillernde Unternehmerpaar Katharina und Helmut lädt in ihre glamouröse Welt ein und zeigt, wie Luxus auf Wienerisch geht. Ob beim Goldhandel, auf ihrer Yacht in Monaco oder beim Schnitzelbacken in der Villa: Hier prallen Glitzer und Familienalltag aufeinander. So steht Sohn Samuel kurz vor seinem 18. Geburtstag und Mama Katharina plant eine Feier, die selbst Hollywood erblassen lässt.

