Folge 29: Die Offenbarung
Folge 29 vom 30.09.2025
Sarah flieht vor Fabian, nachdem sie sich fast dazu hinreißen lassen hat, die Nacht mit ihm zu verbringen. Sie weiß, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Sarah will endlich für Klarheit sorgen und Fabian sagen, dass er Leos Vater ist. Während sie aber nervös dem klärenden Gespräch entgegenfiebert, ahnt sie nicht, dass Fabian sich vorher noch mit seiner Frau trifft. Und was Alexandra ihm mitteilt, verändert mit einem Mal alles ...
