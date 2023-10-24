Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Alarm in Wiesenkirchen

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 24.10.2023
Alarm in Wiesenkirchen

Alarm in WiesenkirchenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 7: Alarm in Wiesenkirchen

34 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 12

Sarah genießt ihre neue Wohngemeinschaft mit Max, Leo und Basti. Sie entschließt sich dazu, ihren Plan, Fabian die Wahrheit über seine Tochter zu sagen, erst einmal aufzuschieben. Doch als eine merkwürdige Anhäufung von Krankheitsfällen die Praxis überflutet, sieht sich Sarah dazu gezwungen, eng mit Fabian zusammenzuarbeiten. Dabei fühlen sich beide plötzlich wieder an früher erinnert, als sie jung waren und ineinander verliebt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen