Die Landarztpraxis
Folge 21: Ein dunkler Verdacht
34 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 12
Sarah macht sich große Sorgen um Max und bringt ihn dazu, sich ihr anzuvertrauen. Seine Offenbarung, was es mit dem geheimnisvollen Brief auf sich hat, bringt Sarah und Max noch enger zusammen. Als Alexandra mit Sarahs Tochter Leo in einen medizinischen Notfall verwickelt wird und dabei von Leos seltener Blutgruppe erfährt, hat Alexandra plötzlich einen ungeheuren Verdacht. Sie forscht weiter nach und plötzlich setzt sich das ganze Puzzle der letzten Wochen zusammen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln