Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Der Brief

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 10.11.2023
Der Brief

Der BriefJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 20: Der Brief

34 Min.Folge vom 10.11.2023Ab 6

Sarah verstrickt sich zu ihrer eigenen Verzweiflung immer weiter in Lügen. Als sich Fabian bei ihr für Alexandras Verdächtigungen entschuldigt, wächst Sarahs schlechtes Gewissen. Dennoch verteidigt sie ihre Lüge und Leo vor Alexandra wie eine Löwenmutter. Als Sarah am Abend auf Max trifft, wird ihr bewusst, dass sie aufgrund ihrer eigenen Probleme alles andere um sie herum ausgeblendet hat. Denn Max geht es nicht gut. Offenbar hat er eine beunruhigende Nachricht erhalten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen