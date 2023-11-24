Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 30vom 24.11.2023
34 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 6

Sarah wird von Fabian versetzt. Sie hat keine Ahnung, dass Fabian gerade von Alexandras Schwangerschaft erfahren hat. Während Fabian mit dieser Nachricht erst einmal umgehen muss, taucht Alexandra in der Praxis auf, um sich von Sarah untersuchen zu lassen. Und so erfährt auch Sarah von der Schwangerschaft. Sarahs Plan, Fabian die Wahrheit zu sagen, rückt dadurch wieder in weite Ferne.

