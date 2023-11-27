Die Landarztpraxis
Folge 31: Falsches Timing
34 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 6
Sarah und Fabian sprechen über ihre Gefühle füreinander. Doch sein Pflichtgefühl gegenüber der schwangeren Alexandra und ihrem ungeborenen Kind ändert einfach alles. Sarah muss akzeptieren, dass sie ihre Liebe nicht ausleben können. Alexandra hat somit erfolgreich einen Keil zwischen Sarah und Fabian getrieben. Auch Sarahs Vorhaben, Fabian endlich die Wahrheit über Leo zu sagen, rückt dadurch in weite Ferne. Nach dem ganzen Ärger mit Basti verbündet sich Leo mit Flame.
Alle 3 Staffeln und Folgen
