Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Falsches Timing

SAT.1Staffel 1Folge 31vom 27.11.2023
Falsches Timing

Falsches TimingJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 31: Falsches Timing

34 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 6

Sarah und Fabian sprechen über ihre Gefühle füreinander. Doch sein Pflichtgefühl gegenüber der schwangeren Alexandra und ihrem ungeborenen Kind ändert einfach alles. Sarah muss akzeptieren, dass sie ihre Liebe nicht ausleben können. Alexandra hat somit erfolgreich einen Keil zwischen Sarah und Fabian getrieben. Auch Sarahs Vorhaben, Fabian endlich die Wahrheit über Leo zu sagen, rückt dadurch in weite Ferne. Nach dem ganzen Ärger mit Basti verbündet sich Leo mit Flame.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen