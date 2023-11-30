Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Zerreißprobe

SAT.1Staffel 1Folge 34vom 30.11.2023
Zerreißprobe

Die Landarztpraxis

Folge 34: Zerreißprobe

34 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12

Sarah kümmert sich rührend um das Huber Baby und will gleichzeitig ihre Arbeit wuppen. Doch die volle Praxis zwingt sie dazu, Max um Hilfe zu bitten. Fabian überzeugt Alexandra, ebenfalls bei der kleinen Helena mitanzupacken - ein erster Versuch in ihre zukünftige Elternrolle hineinzuwachsen. Fabian gefällt es ganz und gar nicht, wie sehr Sarah von Max als Babysitter angetan ist. Sarah widerum macht es genauso zu schaffen, wie sehr sich Fabian auf sein Baby mit Alexandra freut.

