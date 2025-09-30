Die Landarztpraxis
Folge 51: Misstrauen
35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Sarah tut es weh, dass sie Fabian wegen ihrer ärztlichen Schweigepflicht nicht von seinen Selbstvorwürfen erlösen kann. Er glaubt, Schuld an Alexandras Fehlgeburt zu sein. Während Sarah sich von Annemarie und Leo mit einem Ausflug ablenken lässt, sieht Max keinen Grund zu schweigen. Er weiß nicht genau, was los ist, warnt Fabian aber, dass Alexandra nicht ehrlich zu ihm ist. Fabian geht der Sache schließlich nach und stößt fassungslos auf einen Beweis für Alexandras Lüge.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln