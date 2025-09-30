Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Alles oder nichts

SAT.1Staffel 1Folge 52vom 30.09.2025
Alles oder nichts

Die Landarztpraxis

Folge 52: Alles oder nichts

35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Sarah ist erleichtert, dass Fabian hinter Alexandras Manipulation gekommen ist und entschuldigt sich für ihr Schweigen. Fabian ist von Alexandras Intrigen schockiert, versteht aber, dass Sarah ihn nicht einweihen konnte. Als Georg von dem Zerwürfnis zwischen Fabian und Alexandra erfährt, befürchtet er, dass sie Fabian von seiner Vaterschaft erzählt und warnt Sarah. Sarah erfährt entsetzt, dass Alexandra ihr Geheimnis kennt, kann das Unheil aber leider nicht mehr aufhalten.

Die Landarztpraxis
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

