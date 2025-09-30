Die Landarztpraxis
Folge 52: Alles oder nichts
35 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Sarah ist erleichtert, dass Fabian hinter Alexandras Manipulation gekommen ist und entschuldigt sich für ihr Schweigen. Fabian ist von Alexandras Intrigen schockiert, versteht aber, dass Sarah ihn nicht einweihen konnte. Als Georg von dem Zerwürfnis zwischen Fabian und Alexandra erfährt, befürchtet er, dass sie Fabian von seiner Vaterschaft erzählt und warnt Sarah. Sarah erfährt entsetzt, dass Alexandra ihr Geheimnis kennt, kann das Unheil aber leider nicht mehr aufhalten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln