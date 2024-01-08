Die Landarztpraxis
Folge 58: Happy Birthday, Leo!
35 Min.Folge vom 08.01.2024Ab 12
Sarah muss damit leben, dass ihr Verhältnis zu Fabian zerstört ist. Trotzdem tut sie alles, um Leos ersten Geburtstag mit ihrem Vater harmonisch zu gestalten. Die Party legt bei allen Beteiligten erneut alle Wunden blank. Alexandra bekommt mit, wie Fabian seinen Platz als Leos Vater an Sarahs Seite findet, trotzdem kann sie Fabian nicht loslassen. Georg steht Sarah bei, als sie erneut von Fabian konfrontiert wird. Wird er endlich aufklären, was Sarah immer noch verschweigt?
Die Landarztpraxis
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln