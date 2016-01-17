Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück
Folge 2: Stromlos
88 Min.Folge vom 17.01.2016Ab 12
Nur noch 30 Tage bis zur Eröffnung der neuen Firma: Chef Tommy, Vater Uwe und Onkel Manni müssen Gas geben. Unter anderem müssen sie ein Grundstück roden. Doch plötzlich stehen die Nachbarn ohne Strom da, weil die Ludolfs ihre Geräte nicht unter Kontrolle haben. Und: Zu Hause bei Tommys Mutter Karin tagt der Familienrat. Tommy und sein älterer Bruder Michael wollen Papa Uwe einen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Sie überraschen ihn mit einem Roadtrip in seine Heimat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins