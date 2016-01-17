Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück

Stromlos

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 17.01.2016
Stromlos

StromlosJetzt kostenlos streamen

Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück

Folge 2: Stromlos

88 Min.Folge vom 17.01.2016Ab 12

Nur noch 30 Tage bis zur Eröffnung der neuen Firma: Chef Tommy, Vater Uwe und Onkel Manni müssen Gas geben. Unter anderem müssen sie ein Grundstück roden. Doch plötzlich stehen die Nachbarn ohne Strom da, weil die Ludolfs ihre Geräte nicht unter Kontrolle haben. Und: Zu Hause bei Tommys Mutter Karin tagt der Familienrat. Tommy und sein älterer Bruder Michael wollen Papa Uwe einen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Sie überraschen ihn mit einem Roadtrip in seine Heimat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück
Kabel Eins
Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück

Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück

Alle 1 Staffeln und Folgen