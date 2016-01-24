Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück

Eine Liebeserklärung der besonderen Art

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 24.01.2016
Eine Liebeserklärung der besonderen Art

Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück

Folge 3: Eine Liebeserklärung der besonderen Art

88 Min.Folge vom 24.01.2016Ab 12

Nur noch kurze Zeit bis zur Eröffnung der neuen Firma. Zusammen mit Praktikant Joschi mauern die Ludolfs das neue Büro des jungen Chefs Tommy. Dabei kommt es zu lautstarken Meinungsverschiedenheiten über das richtige System. Tränen des Glücks vergießt hoffentlich Jana: Ihr Manni möchte sich vom benachbarten 35 Meter hohen Turm abseilen und seiner Frau eine Liebeserklärung an selbigen sprühen. Außerdem soll es für die beiden endlich auf Hochzeitsreise nach England gehen.

