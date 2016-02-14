Endspurt bis zur EröffnungJetzt kostenlos streamen
Die Ludolfs - Das Schrottimperium ist zurück
Folge 4: Endspurt bis zur Eröffnung
88 Min.Folge vom 14.02.2016Ab 12
Nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung der neuen Firma. Die Nerven liegen blank und es steht noch viel auf der To-do-Liste. Wenn nicht gerade wieder ein Fan vorbei kommt, von dem sich die Ludolfs ablenken lassen, wird an der Verkaufshalle ordentlich geschuftet. Natürlich nicht, ohne dass sie sich dabei ständig in die Haare bekommen. Harmonischer hingegen geht es bei Karin und Jana zu, die sich zum Kaffeeklatsch treffen und über ihre Männer reden.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins