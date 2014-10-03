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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Der Echsenmann am Ohio River

DMAXFolge vom 03.10.2014
Der Echsenmann am Ohio River

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 03.10.2014: Der Echsenmann am Ohio River

44 Min.Folge vom 03.10.2014Ab 12

Der „Mottenmann“ hat angeblich Flügel wie eine Fledermaus, mit einer Spannweite von dreieinhalb Metern. „Trapper“, „Wild Bill“, „Huckleberry“ und das Team von AIMS haben schon viel über diese Kreatur gelesen. Die Jäger und Fallensteller treffen in Mason County, West Virginia, einen Mann, der behauptet, das mysteriöse Wesen mit eigenen Augen gesehen zu haben. Liefert dieser Zeuge den Beweis, dass das Monster tatsächlich existiert?

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