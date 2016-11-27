Die Donnerbrüder von Blair CountyJetzt kostenlos streamen
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 27.11.2016: Die Donnerbrüder von Blair County
44 Min.Folge vom 27.11.2016Ab 12
Auf der Suche nach dem „Lightning Man“ haben die Monster-Jäger ein mystisches Artefakt entdeckt: die so genannte Donnerklinge! Um mehr über die geheimnisvolle Steinaxt und ihre magischen Kräfte zu erfahren, trifft sich das Team mit einem lokalen Experten für Folklore und Sagengestalten der amerikanischen Ureinwohner. Handelt es sich bei dem mysteriösen Fund tatsächlich um einen rituellen Gegenstand längst vergessener Zeiten? Und falls ja: Welche Macht verbirgt sich hinter der sagenumwobenen Donneraxt? Während die Monster-Jäger Stück für Stück die Puzzleteile des Rätsels zusammenfügen, bemerken sie kaum, dass sie sich selbst in unmittelbarer Gefahr befinden...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.