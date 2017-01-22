Ein gefährlicher Kampf für die JägerJetzt kostenlos streamen
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 22.01.2017: Ein gefährlicher Kampf für die Jäger
44 Min.Folge vom 22.01.2017Ab 12
Wer verbirgt sich hinter dem mysteriösen „Rogue Team“, das die Monster-Jäger seit einiger Zeit zu verfolgen scheint? Um das Rätsel zu lösen, setzen die Männer in dieser Folge Stück für Stück das Puzzle zusammen. Doch was sie dabei finden, übertrifft ihre schlimmsten Befürchtungen. Denn die Spur führt mitten zu ihrem eigenen Dämon: dem legendären „Cherokee Devil“! Vor einiger Zeit hatte dieser vermeintliche Mythos den Männern um ein Haar den Verstand geraubt. Jetzt müssen sich die Monster-Jäger entscheiden, ob sie bereit sind, sich ihren tiefsten Ängsten erneut zu stellen, oder ob es an der Zeit für einen taktischen Rückzug ist. Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit ungewissem Ausgang...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.