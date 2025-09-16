Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Patrick Star Show

Die Sitcom / Die Show muss weitergähnen

NickelodeonStaffel 4Folge 1vom 16.09.2025
Die Sitcom / Die Show muss weitergähnen

Die Sitcom / Die Show muss weitergähnenJetzt kostenlos streamen

Die Patrick Star Show

Folge 1: Die Sitcom / Die Show muss weitergähnen

22 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 6

Als Cecils Chef die Familie zuhause besucht, sind die Stars in einer Sitcom gefangen. // Squidina ist bettlägerig, also muss Patrick die Show ohne sie machen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Patrick Star Show
Nickelodeon
Die Patrick Star Show

Die Patrick Star Show

Alle 2 Staffeln und Folgen