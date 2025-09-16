Die Sitcom / Die Show muss weitergähnenJetzt kostenlos streamen
Die Patrick Star Show
Folge 1: Die Sitcom / Die Show muss weitergähnen
22 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 6
Als Cecils Chef die Familie zuhause besucht, sind die Stars in einer Sitcom gefangen. // Squidina ist bettlägerig, also muss Patrick die Show ohne sie machen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
