Die Patrick Star Show

Die Dating-Show / Eis-Krise

NickelodeonStaffel 4Folge 2vom 17.09.2025
Folge 2: Die Dating-Show / Eis-Krise

22 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 6

Mollusk und Patrick verwandeln eine Show in ein Dating-Spiel, um Opapat dabei zu helfen, Oma Tentakel zurückzugewinnen. Der Eismann und der Eiscreme-Mann tun sich zu einem Team zusammen, um ein Eis essendes Monster zu überführen.

