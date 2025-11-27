Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geisterhaus von Flim und Flam / Hilfe für Rubens Show

NickelodeonStaffel 4Folge 5vom 27.11.2025
Das Geisterhaus von Flim und Flam / Hilfe für Rubens Show

Folge 5: Das Geisterhaus von Flim und Flam / Hilfe für Rubens Show

22 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 6

Patrick und Squidina helfen den Flim-Flam-Brüdern den Geist in ihrem Haus zu jagen. // Als sich die Patrick Show einen Tag frei nimmt, hilft Squidina Ruben bei der Produktion seiner eigenen TV-Show.

Die Patrick Star Show
Nickelodeon
