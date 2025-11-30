Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 30.11.2025: Unverhoffte Versöhnung
45 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Nach dem emotionalen Zusammenbruch in London muss die Slaton-Familie wieder zueinanderfinden. Während alle versuchen, den Alltag in Kentucky zu meistern, steht Chris vor einer großen Herausforderung: Seine ersehnte Hautentfernungs-OP soll sein Leben verändern – doch die Angst vor Komplikationen bleibt. Amy wagt derweil einen Neuanfang und zeigt beim freizügigen Fotoshooting für ihr Dating-Profil großes Selbstbewusstsein. Auch Tammy kämpft weiter um ihre Gesundheit: Neue Ärzte machen ihr Hoffnung auf eine eigene Operation, doch alarmierende Testergebnisse zwingen sie, ein lang gehütetes Geheimnis preiszugeben.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
