Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Einpacken und tschüss!

TLC
Folge vom 23.11.2025
Einpacken und tschüss!

Einpacken und tschüss!Jetzt kostenlos streamen

Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Folge vom 23.11.2025: Einpacken und tschüss!

44 Min.
Ab 12

Familie Slaton steckt im Umzugs- und Reisestress: Amanda bereitet ihren Abschied nach Florida vor, während Amy, Tammy und Chris weiter an ihren Fitnesszielen arbeiten. Beim Fünf-Kilometer-Lauf zeigt Chris vollen Einsatz – und hofft auf grünes Licht für seine Hautstraffung. Tammy bangt um ihre eigene Operation, als Dr. Turner sie an Spezialisten verweist. Dann heißt es Koffer packen: Die Geschwister treten endlich ihre langersehnte London-Reise an, um ihren vermeintlich adligen Wurzeln nachzuspüren. Doch alte Konflikte drohen, die Urlaubsstimmung zu trüben – kann die Familie trotzdem zusammenhalten?

