Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Geschwisterliches Doppeldate

TLCFolge vom 16.11.2025
Geschwisterliches Doppeldate

Geschwisterliches DoppeldateJetzt kostenlos streamen

Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg

Folge vom 16.11.2025: Geschwisterliches Doppeldate

45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Amandas überraschende Ankündigung, nach Florida zu ziehen, erschüttert die Familie. Während alle noch mit der Nachricht hadern, entwickelt Chris einen Plan, um seine Schwester umzustimmen und zum Bleiben zu bewegen. Doch Amanda zeigt sich stur. Amy und Tammy hingegen wollen Abstand vom Familienstreit nehmen und planen einen ausgelassenen Mädelsabend: Beim Burlesque-Kurs hoffen sie auf Spaß und Leichtigkeit – doch schnell wird klar, dass ihre Vorstellungen von einem gelungenen Abend kaum vereinbar sind. Statt Entspannung droht der nächste Konflikt, und der Familienfrieden gerät erneut ins Wanken.

Alle verfügbaren Folgen