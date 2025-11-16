Geschwisterliches DoppeldateJetzt kostenlos streamen
Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg
Folge vom 16.11.2025: Geschwisterliches Doppeldate
45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Amandas überraschende Ankündigung, nach Florida zu ziehen, erschüttert die Familie. Während alle noch mit der Nachricht hadern, entwickelt Chris einen Plan, um seine Schwester umzustimmen und zum Bleiben zu bewegen. Doch Amanda zeigt sich stur. Amy und Tammy hingegen wollen Abstand vom Familienstreit nehmen und planen einen ausgelassenen Mädelsabend: Beim Burlesque-Kurs hoffen sie auf Spaß und Leichtigkeit – doch schnell wird klar, dass ihre Vorstellungen von einem gelungenen Abend kaum vereinbar sind. Statt Entspannung droht der nächste Konflikt, und der Familienfrieden gerät erneut ins Wanken.
Genre:Reality, Dokumentation
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.