Staffel 1Folge 1vom 06.02.2026
Basti vs. BettiJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis Fahrschule
Folge 1: Basti vs. Betti
18 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Sidney Hoffmann ist in einer neuen Mission unterwegs. Im Duell mit der Profi-Rennfahrerin Naomi Schiff muss der PS-Profi sein Können als Fahrschullehrer unter Beweis stellen. Die Kandidaten sind echte Härtefälle, denen im Straßenverkehr jeglicher Überblick fehlt. Nach dem Einzelunterricht zeigt sich in der abschließenden Challenge der Schüler, welcher Coach die Nase vorn hat.
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Die PS Profis Fahrschule
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Genre:Motorsport, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1