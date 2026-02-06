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Die PS Profis Fahrschule

Sport1Staffel 1Folge 1vom 06.02.2026
Basti vs. Betti

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Die PS Profis Fahrschule

Folge 1: Basti vs. Betti

18 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Sidney Hoffmann ist in einer neuen Mission unterwegs. Im Duell mit der Profi-Rennfahrerin Naomi Schiff muss der PS-Profi sein Können als Fahrschullehrer unter Beweis stellen. Die Kandidaten sind echte Härtefälle, denen im Straßenverkehr jeglicher Überblick fehlt. Nach dem Einzelunterricht zeigt sich in der abschließenden Challenge der Schüler, welcher Coach die Nase vorn hat.

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