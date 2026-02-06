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Die PS Profis Fahrschule

Sport1Staffel 1Folge 4vom 06.02.2026
Episode 4

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Die PS Profis Fahrschule

Folge 4: Episode 4

23 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Bei Die PS PROFIS - Fahrschule ist Sidney Hoffmann in einer neuen Mission unterwegs. Im Duell mit der Profi-Rennfahrerin Naomi Schiff muss der PS PROFI sein Können als Fahrschullehrer unter Beweis stellen.

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