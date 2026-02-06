Staffel 1Folge 2vom 06.02.2026
Nicol und DenisJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis Fahrschule
Folge 2: Nicol und Denis
24 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Sidney Hoffmann ist in einer neuen Mission unterwegs. Im Duell mit der Profi-Rennfahrerin Naomi Schiff muss er sein Können als Fahrlehrer unter Beweis stellen. Seine Kandidaten sind echte Härtefälle, denen im Straßenverkehr jeglicher Überblick fehlt.
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Die PS Profis Fahrschule
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Genre:Motorsport, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1