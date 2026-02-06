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Die PS Profis Fahrschule

Sport1Staffel 1Folge 2vom 06.02.2026
Nicol und Denis

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Die PS Profis Fahrschule

Folge 2: Nicol und Denis

24 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Sidney Hoffmann ist in einer neuen Mission unterwegs. Im Duell mit der Profi-Rennfahrerin Naomi Schiff muss er sein Können als Fahrlehrer unter Beweis stellen. Seine Kandidaten sind echte Härtefälle, denen im Straßenverkehr jeglicher Überblick fehlt.

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