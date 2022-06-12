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Ein Pickup für Martin

Ein Pickup für MartinJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 12.06.2022: Ein Pickup für Martin

43 Min.Folge vom 12.06.2022Ab 12

Der Auto-Profi Jean Pierre Kraemer sucht mit seinem Team einen passenden Gebrauchtwagen für den jeweiligen Zuschauer. Sie geben wertvolle Tipps, verraten Tricks der Verkäufer und beweisen, dass man gute Gebrauchtwagen günstig kaufen kann.

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