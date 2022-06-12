Folge vom 12.06.2022
Ein Pickup für MartinJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 12.06.2022: Ein Pickup für Martin
43 Min.Folge vom 12.06.2022Ab 12
Der Auto-Profi Jean Pierre Kraemer sucht mit seinem Team einen passenden Gebrauchtwagen für den jeweiligen Zuschauer. Sie geben wertvolle Tipps, verraten Tricks der Verkäufer und beweisen, dass man gute Gebrauchtwagen günstig kaufen kann.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1